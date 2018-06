La magica poesia di Zuo Ma nel graphic novel “Night Bus”

Roma – Bao Publishing porta in libreria la magica poesia di Zuo Ma con il graphic novel “Night Bus” grazie ad una nuova collana dedicata al fumetto cinese moderno. Zuo Ma è uno dei fumettisti più importanti della scena artistica cinese contemporanea. Le sue storie sono intrise di poesia del quotidiano e di una magia lieve, legata alle emozioni, ai ricordi, ai desideri più profondi. Night Bus è precisamente così: un viaggio che pare concreto, poi diviene surreale, ma quando il lettore mette a fuoco il panorama capisce di trovarsi davanti a qualcosa che gli è familiare: un panorama delle emozioni profonde che spesso ci disabituiamo a scrutare.

Quando cala l’oscurità, i mezzi pubblici smettono di circolare. Il solo modo che hai per tornare a casa, se hai la fortuna di trovare la fermata, è l’autobus notturno. Non è detto che ti porterà dove volevi andare tu, perché l’autobus notturno sa dove dovresti essere, e ti ci porta. E non è detto che la destinazione sia un luogo reale, ma troverai quello che forse neanche ti rendevi conto di stare cercando.

Night bus è disponibile in libreria dal 12 luglio 2018.

Zuo Ma (nome d’arte di Zou Jian) è nato nel 1983 nella provincia di Hubei. Si è diplomato nel 2005 all’Istituto di Moda di Pechino. È autore di fumetti e illustratore. Molti suoi lavori sono stati pubblicati su riviste indipendenti di fumetti, come Special Comix (una rivista cinese che nel 2010 ha conseguito il premio per il miglior fumetto rivelazione ad Angoulême), e le sue illustrazioni sono apparse sulla stampa cinese e su GQ. Nel 2007, la Casa editrice indipendente francese Xiao Pan ha pubblicato il suo graphic novel Le Repos de la baleine. Sempre per Xiao Pan, nel 2008 Zuo Ma ha partecipato al libro di autori vari Chroniques de Pékin. Nel 2018, ha realizzato Entre Chien et Loup (edito in Francia da Cornelius) e Night Bus, portato in Italia da BAO Publishing. Le opere di Zuo Ma sono fortemente ispirate alla vita quotidiana: ripercorre i ricordi d’infanzia, descrive le emozioni che prova, affianca sogno e realtà, e sono questi gli elementi che rendono così affascinante il suo lavoro.