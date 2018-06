LP e i Negrita allo Stupinigi Sonic Park

ROMA – Prosegue Stupinigi Sonic Park, il primo festival musicale organizzato in 300 anni di storia del parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (TO).

Dopo i concerti esclusivi di Jeff Beck lunedì 25 giugno e di Steven Wilson il 26 giugno, che nei loro tour italiani hanno selezionato pochissime location in cui esibirsi e tutte di prestigio, domani 29 giugno sarà la volta di LP e giovedì 5 luglio dei Negrita, anticipati da Kiol.

I Negrita parteciperanno al festival il 5 luglio con una data del tour estivo del nuovo album, “Desert Yacht Club”. Porteranno le undici tracce inedite, nate nell’omonima oasi creativa nel deserto di Joshua Tree in California, sul palco dell’aulica cornice del festival. Il concerto dei Negrita sarà aperto da Kiol, il giovane talento italiano dalla perfetta pronuncia inglese, che ha lavorato con i musicisti di Paolo Nutini e con Dani Castelar, il suo produttore; dal 4 maggio Kiol è in radio anche in Italia con “Broken Up Again”, il primo singolo di che ha segnato il suo successo in Belgio e nel Regno Unito.

Il gran finale di Stupinigi Sonic Park sarà il 9 luglio con Caparezza e l’11 luglio con Deep Purple.

I biglietti dei concerti di Stupinigi Sonic Park sono acquistabili esclusivamente sul circuito Ticketone e nei giorni di concerto dalle ore 18.00 alla biglietteria allestita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

LP | 29.06.18 Biglietti € 33,00 + d.p. | posti in piedi

NEGRITA + Kiol | 05.07.18 Biglietti € 30,00 + d.p. | posti in piedi