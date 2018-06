Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 29 giugno

ROMA – Il 29 giugno è il 180º giorno del calendario gregoriano. Mancano 185 giorni alla fine dell’anno.

29 giugno: i fatti del giorno

Il 29 giugno del 1927 viene effettuato il primo test del propulsore a inclinazione variabile di Wallace Turnbull. Nel 1934 durante la notte tra il 29 e il 30 giugno ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, epurazione nazista dei vertici della Sturmabteilung e degli oppositori di Adolf Hitler. In questo giorno del 1950 ai Mondiali di calcio in Brasile nel gruppo 2 gli Stati Uniti battono a sorpresa l’Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il “miracolo di Belo Horizonte”.

È il 2006 quando in occasione dell’appello di un detenuto, Salim Ahmed Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia statunitense nella Baia di Guantanamo. Il 29 giugno del 2007 l’iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18.00 ora locale, in tutti gli Apple Store. In questo giorno del 2013 muore Margherita Hack.

Buon compleanno a…

Chef Rubio (conduttore), Federico Zampaglione (cantante), Giorgio Napolitano (politico).

Si festeggiano oggi…

Santi Pietro e Paolo, apostoli, patroni della città di Roma. Festa di San Pietro e Paolo istituita con decreto dello Stato Pontificio il 29 aprile 1818.