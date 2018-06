Darkest Minds, il teen movie al cinema dal 14 agosto

Arriva al cinema il 14 agosto Darkest Minds, il film ispirato all’omonima e acclamata trilogia letteraria di Alexandra Bracken.

SINOSSI

Basato sulla serie di libri di Alexandra Bracken, Darkest Minds segue la storia della sedicenne Ruby, interpretata da Amandla Stenberg (Hunger Games).

Dopo che una malattia sconosciuta ha ucciso il 98% dei bambini, il 2% dei sopravvissuti sviluppa misteriosamente dei superpoteri. Proprio a causa delle loro straordinarie abilità, i ragazzi vengono dichiarati una minaccia dal governo e rinchiusi in campi di internamento. È proprio Ruby che sceglie di radunare i suoi compagni e scappare dal campo, ma arriva il momento in cui fuggire non è più sufficiente: i ragazzi dovranno resistere e combattere contro gli adulti che li hanno traditi.

Il cast di Darkest Mind

Jennifer Yuh Nelson dirige Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mark O’Brien, Mandy Moore, Gwendoline Christie e Patrick Gibson