Tg Diregiovani – Edizione del 29 giugno 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Tutto pronto per la quarta edizione di Asteroid Day

Il 30 giugno si terrà la quarta edizione dell’Asteroid Day, che consente alle persone di tutto il pianeta di scoprire il mondo degli asteroidi e ciò che noi possiamo fare per proteggerci da possibili impatti futuri. Si celebra ogni 30 giugno, anniversario dell’impatto di Tunguska, il più importante della storia recente. In Italia, paese che aderisce fin dalla prima edizione, ci sarà un fitto calendario di eventi da Sud a Nord. Il programma dettagliato si trova sul sito asteroidday.it

Junior V presenta il suo ultimo disco, My Shelter

Arriva dalla Puglia, ha meno di 20 anni e una passione profonda per il raggae. È Junior V, al secolo Vincenzo Stallone. Dall’età di 14 anni musicista e cantante. Ai nostri microfoni ci ha parlato del suo nuovo disco, My Shelter.

La prima notte del giudizio al cinema dal 5 luglio

Arriva al cinema il 5 luglio La prima notte del giudizio. Il nuovo sorprendente capitolo della saga creata da Jason Blum. Per abbassare il tasso di criminalità sotto l’1 percento per il resto dell’anno, i Nuovi Padri Fondatori d’America sperimentano una teoria sociologica che dà libero sfogo all’aggressione per la durata di una notte in una comunità isolata. Quando però la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini periferici della città espandendosi per tutta la nazione.

‘Ossigeno’, il 13 luglio il nuovo progetto di Rkomi

Reduce dal successo del primo album ‘Io in Terra’, Rkomi torna con ‘Ossigeno’. In uscita il 13 luglio, il nuovo progetto dell’artista è un libro a corredo di 6 inediti che raccontano a pieno il suo mondo. ‘Ossigeno’ è musica e parole, 112 pagine di pensieri, appunti, aneddoti e ricordi, dall’esordio dell’artista sino ad oggi, accompagnate da un EP di 6 brani inediti. Il nuovo lavoro è un viaggio nell’evoluzione di uno dei volti principali della nuova generazione, la penna più interessante e acclamata della nuova scena.

‘L’ora di tuffarsi’, iniziativa Rai per giovani talenti

Per i giovani autori di animazione, con un’età compresa tra 18 e 26 anni, arriva l’occasione per mettere alla prova le proprie idee e capacità. Rai Ragazzi lancia l’iniziativa “L’ora di tuffarsi”, rivolta agli studenti delle scuole di animazione o di audiovisivo, o a chi ha completato gli studi da pochi anni. I migliori saranno ammessi alla sessione di pitching riservata a un massimo di 10 giovani autori che si terrà a Roma lunedì 3 settembre 2018. Per partecipare, occorre inviare la propria candidatura entro e non oltre il 12 luglio esclusivamente online all’indirizzo [email protected] insieme a un curriculum e a una presentazione del progetto.