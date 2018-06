Strage di Viareggio, cosa accadde il 29 giugno 2009

Incidente ferroviario di Andria L’ultimo grande disastro ferroviario è l’incidente di Andria, avvenuto il 12 luglio 2016. Uno scontro frontale tra due treni in Puglia ha causato 23 vittime e almeno 50 feriti, alcuni molto gravi. L’incidente è avvenuto sulla Ferrovia Bari Nord, lungo un tratto a binario unico e in aperta campagna, tra Andria e Corato. L’impatto ha disintegrato i primi vagoni su cui viaggiavano molti passeggeri, tra pendolari e studenti universitari. E’ stata aperta un’inchiesta per reati di disastro ferroviario ed omicidio colposo plurimo. E mentre ci si interroga sul perché di una tragedia così grande – errore umano, malfunzionamento dei comandi, sistema di sicurezza obsoleto – i sopravvissuti lottano con il ricordo di un orrore che non riusciranno mai a dimenticare.

Il disastro di Balvano ha il triste primato di essere la tragedia ferroviara più grande della storia italiana. Conosciuto anche come “Sciagura del treno 8017” (il numero del convoglio coinvolto), l’incidente avvenne il 3 marzo del 1944 e persero la vita tra le 500 e le 600 persone, sebbene la stima non sia mai stata confermata. Il treno merci 8017 partì il 2 marzo da Napoli in direzione Potenza caricando legname da utilizzare nella ricostruzione dei ponti distrutti dalla guerra. Sebbene destinato al trasporto merci, durante il percorso, di stazione in stazione, sul treno salirino centinaia di clandestini stremati dalla guerra, in cerca di fortuna nei paesi lucani. La notte tra il 2 e 3 marzo, il treno 8017 percorse un tratto caratterizzato da ripide discese e gallerie strette. In una di queste ebbe luogo la tragedia. Il convoglio era atteso alla stazione di Bella-Muro per l’1:00 di mattina del 3 marzo, ma alle 2:40 del treno non vi era alcuna traccia.

Situata tra le stazioni di Balvano e di Bella-Muro Lucano, la galleria delle Armi era caratterizzata da una pendenza molto accentuata e poca aerazione. Una volta entrato in galleria, il treno 8017 iniziò a perdere velocità fino a rimanervi bloccato: si fermò poco dopo l’ingresso, con i soli due ultimi vagoni fuori. Il macchinista tentò di dare potenza per superare lo stallo e riprendere la marcia, ma a causa dell’eccessivo sforzo delle locomotive, venne rilasciata una grande quantità di monossido di carbonio e acido carbonico. In poco tempo, macchinisti e passeggeri, che in quel momento dormivano, vennero asfissiati dai gas tossici. Sopravvissero il fuochista Luigi Ronga e il frenatore del carro di coda, Giuseppe De Venuto, rimasti fuori dalla galleria insieme al penultimo carro. Quest’ultimo percorse a piedi i binari raggiungendo alle 5:10 la stazione di Balvano e allertando i soccorsi. Vennero salvate circa 90 persone intossicate da monossido di carbonio. Il bilancio delle vittime è incerto: stime ufficiali riportano 517 morti, ma alcune ipotesi arrivano a considerarne oltre 600.

E’ il 31 maggio del 1962. Il treno merci 8151 proveniente da Milano entra nella stazione di Voghera alle ore 2.35, nonostante le indicazioni del semaforo rosso, segnale di protezione a “via impedita”. Più avanti sostava sul terzo binario il treno passeggeri 1391, in partenza per Genova. Il treno merci viaggiava ad una velocità di crocera di 75 chilometri orari, elevetissima dato che il treno avrebbe dovuto fermarsi alla stazione per il cambio del locomotore. Il macchinista frenò soltanto a 170 metri di distanza dal treno passeggeri. Troppo tardi per sventare la tragedia. Il locomotore del treno merci travolse l’ultima carrozza del treno passeggeri. Morirono 64 persone.