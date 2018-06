I due fratelli Marley a Brescia per la festa di Radio Bomba d’Urto

ROMA – Grandi ospiti alla festa di Radio Onda D’Urto, in programma dall’8 al 25 Agosto. Sul palco principale di via Serenissima Brescia per questa XXVII edizione saranno i due fratelli Marley a rappresentare il grande reggae internazionale!

9 agosto: Julian Marley & The Uprising Band



Julian Marley, figlio della leggenda del reggae Bob Marley e di Lucy Pounder, è cresciuto tra l’Inghilterra – dove è nato, nel 1975 – e la Giamaica.

Si appassiona alla musica in giovane età e segue le orme di suo padre: devoto rastafariano, la sua musica è ispirata dalla vita e dalla spiritualità, oltre da testi sociali e particolarmente ispirati. Julian Marley si posiziona ai ranghi più alti del movimento “conscious” di cui fanno parte molti artisti reggae oggi: grazie a dischi come “Lion in the Morning” e “Awake” ha consolidato una reputazione significativa nel movimento reggae mondiale, riuscendo comunque a spaziare tra i generi, mentre continua a definirsi un “visionario con una missione spirituale e morale”.

Assieme a suo fratello Damian nel 2002 riprende la Ghetto Youths International, Inc., etichetta fondata da Ziggy Marley e Stephen Marley nel 1989. La label permette ai fratelli di lavorare tra di loro, oltre a rilasciare e produrre releases di artisti dall’imprinting “Ghetto Youths”, contribuendo a far vivere la leggenda della tradizione della famiglia Marley al grande pubblico.

Nel maggio 2018 Julian Marley è tornato a far sentire la sua voce non solo live: a distanza di circa un anno dall’uscita di “Are You the One?” è stato pubblicato il nuovo singolo Straighter Roads, brano rilasciato per la Ghetto Youths International.

Inizio serata con FOREIGN DUBBERS (from Brescia)

APERTURA CANCELLI ORE 19.00

18 agosto: Ky-Mani Marley

Ky-Mani Marley – Cantante, scrittore. E ancora: attore e rapper. Ky-Mani Marley, decimo figlio di Bob, è una della personalità artistiche più poliedriche della scena reggae giamaicana e mondiale. Il suo primo amore, da adolescente, fu il rap.

L’amore per il reggae arriva invece dalle collaborazioni con i fratelli Damian, Julian e Stephen. Il sound di Ky-Mani’s è un mix di reggae, dancehall, hip-hop, R&B e tanto altro ancora, impossibile da non ballare.

L’ultimo lavoro in studio, “Conversations”, lo vede duettare con Gentleman, una delle tantissime collaborazioni e featuring che segnano il percorso artistico di Ky-Mani.

Inizio serata con JAKALA (from Brescia)

APERTURA CANCELLI ORE 19.00