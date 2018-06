Il tuo ex non muore mai, Mila Kunis e Kate McKinnon in una spy story tutta da ridere

ROMA – Cosa faremmo se improvvisamente dovessimo lanciarci in uno spericolato inseguimento a bordo della nostra auto? E come ci comporteremmo se dovessimo affrontare un pericoloso assassino?

È quello che si chiedono Mila Kunis (Ted, Bad Moms) e Kate McKinnon (Ghostbusters, Masterminds – I geni della truffa) nella spy comedy, tutta al femminile, più divertente dell’estate.

In Il Tuo ex non muore mai, due amiche del cuore si ritroveranno improvvisamente e involontariamente coinvolte in un rocambolesco complotto internazionale. La causa di tutto? Un ex… come al solito!

Diretto da Susanna Fogel, regista di Life Partners e Famous in love, nel cast anche Justin Theroux (Zoolander 2, La ragazza del treno), Gillian Anderson (X-Files, Mistero a Crooked House) e Sam Heughan (Alexander, Outlander). Il film arriverà nelle sale italiane mercoledì 8 agosto distribuito da Leone Film Group e 01Distribution.

Sinossi

Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon), due amiche trentenni che vivono a Los Angeles, si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale, quando l’ex fidanzato di Audrey (Justin Theroux) si presenta nel loro appartamento per nascondersi da un gruppo di spietati assassini che lo stanno inseguendo.

Incredule e stupite, le due donne saranno costrette ad entrare in azione e trasformarsi in due spie provette. Dovranno fare i conti con i killer e con un agente segreto britannico, misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo…e la loro pelle.