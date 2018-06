J-Ax torna con 5 date esclusive al Fabrique di Milano con ‘J-AX 25 – LIVE’

ROMA -Dopo il grandissimo successo de “La Finale” del 1° giugno, l’incredibile concerto con cui ha riempito lo stadio di San Siro insieme a Fedez per concludere insieme la collaborazione artistica durata due anni, J-Ax torna ad esibirsi sul palco da solista in 5 date evento al Fabrique di Milano.

“Eccomi qua. 25 anni di carriera. Perché vado ancora avanti? Che cosa volevo fare 25 anni fa? Io, in questa vita, sono venuto per vivere ad alta voce. Per dare fastidio. Per far spostare da dov’è seduto comodo il conformismo italiano e fargli cambiare vagone – scrive J-Ax sui social – Sono partito da zero, dal paese di 1738 abitanti e sono arrivato a riempire lo stadio con 79500 persone. Per essere felice non mi serve altro che fare musica. Per questo motivo 25 anni di carriera significa celebrare voi con 5 concerti al Fabrique di Milano”. E conclude: “Un modo per vederci dritto in faccia e per farvi vedere il mio futuro.“Il problema del mondo,” diceva Charles Bukowski, “è che le persone intelligenti sono piene di dubbi, mentre le persone stupide sono piene di sicurezza. Nel dubbio, sono sicuro che questa sarà la scelta migliore“.

Con questa parole l’artista descrive la sua nuova avventura al Fabrique di Milano. Un vero precursore, J-Ax, capace di anticipare i tempi e in grado di rendersi sempre nuovo, restando costantemente in prima linea, protagonista assoluto di una trasformazione culturale e musicale che nel nostro Paese ha visto il genere del rap passare da fenomeno di nicchia a vero e proprio evento di massa, con una crescente popolarità, in particolare tra le nuove generazioni, che considerano l’artista un grande punto di riferimento del rap del passato e del presente.