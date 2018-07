Accadde oggi…aneddoti e curiosità sull’1 luglio

L’1 luglio è il 182º giorno del calendario gregoriano. Mancano 183 giorni alla fine dell’anno.

ROMA – L'1 luglio è il 182º giorno del calendario gregoriano. Mancano 183 giorni alla fine dell'anno.

Nel 1908 viene adottato il segnale SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. Esattamente otto anni dopo, nel 1916, si apre la Battaglia della Somme, nella quale 20.000 soldati dell’esercito britannico vengono uccisi e 40.000 feriti. Durerà fino a novembre, causando circa un milione di morti. Nel 1931 viene inaugurata la Stazione Centrale di Milano. A New York, invece, nel 1948 parte il primo aereo da Idlewild Field. L’aeroporto verrà intitolato quasi subito New York International Airport e in seguito ribattezzato John F. Kennedy International Airport.

Nel 1963 le poste statunitensi introducono il codice di avviamento postale (Zip Code). In Italia, il Cap, arriva nel 1967. O Canada, nel 1980, diventa ufficialmente l’inno nazionale canadese. Sette anni dopo in Europa, nel 1987, entra in vigore l’Atto Unico Europeo. Nel 1996 la versione 1.0 del PNG, un concorrente open source del formato per immagini GIF, viene finalizzata.

Nel 2004, la sonda Cassini-Huygens inizia l’inserimento nell’orbita di Saturno alle 01:12 UT e lo termina alle 02:48 UT. Nello stesso anno a San Giovanni Rotondo viene inaugurata ufficialmente la chiesa di Padre Pio. L’anno seguente, nel 2005, l’Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio: la leva militare resta aperta solo a volontari.

Sempre nel 2005 gli esperti del National Gallery di Londra annunciano che, analizzando ai raggi infrarossi il dipinto La Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci, hanno trovato sotto di questo un disegno precedente, attribuibile allo stesso Leonardo. Secondo una prima analisi, originariamente l’intenzione dell’artista era di rappresentare l’adorazione di Gesù, per poi cambiare idea in seguito. Nel 2012 si svolge la finale del Campionato europeo di calcio 2012 a Kiev, Italia-Spagna, che vede la vittoria della Spagna per 4-0. La nazionale iberica si riconferma Campione d’Europa, vincendo il suo 3º titolo europeo.

Buon compleanno a:

Pamela Anderson (attrice statunitense), Dan Aykroyd (attore statunitense) e Diana Spencer (conosciuta come Lady D, principessa).

Si festeggia oggi:

San Carileffo, Sant’Atilano Cruz Alvarado e San Zhang Huailu.