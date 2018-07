Dal 13 al 15 luglio torna a Fiuggi la Rassegna Trovautore

Media partner l’Agenzia di Stampa Dire e Diregiovani

ROMA – Dal 13 al 15 luglio la Rassegna Trovautore dopo il successo dell’anno scorso, ritorna ad essere l’evento che dà il via all’estate fiuggina, anche per il 2018 e con una rassegna dedicata alla media e piccola editoria indipendente. Più di dieci eventi e 16 espositori, grandi nomi del panorama dell’editoria italiana, ma anche letture e incontri per tutti i gusti sono le attrazioni di questa nuova e frizzante edizione con la quale la Rete d’Impresa turistica Vivi Fiuggi, main partner, intende rilanciare la città termale come destinazione esperenziale.

Il pre Rassegna

Inizio scoppiettante a Villa Igea il prossimo 07 luglio: ospite con il suo L’amore a vent’anni, Giorgio Biferali, Tunuè editore. Accanto alle proposte degli editori indipendenti presenti alla manifestazione, che dedicheranno ampio spazio ai loro autori negli stand e nei luoghi della cittadina termale, non mancheranno i big, a partire dal premio giovani Campiello Opera Prima, Valerio Valentini.

Le case editrici

La Rassegna vede la partecipazione di 16 case editrici del panorama indipendente: Alessandro Polidoro Editore, Carlo Gallucci Editore, Case Editrice Italica, Edizioni Clichy, Edizioni Sur, Edizioni Nottetempo, Excalibur Edizioni, Hacca Edizioni, Il Castoro, La Nuova Frontiera, Lavieri, L’orma editore, Marcos y Marcos, NN editore, Sinnos e Voland.

Progetti speciali e i primi ospiti

Tra i progetti speciali che debutteranno alla Rassegna, lo spettacolo per i bambini di Tadà eventi e il recital “That’s Amore” a cura della compagnia teatrale di Fiuggi. Confermate le presentazioni di Marco Marsullo con Due come loro, edito da Einaudi e Filippo Boni con Gli eroi di via Fani, edito da Longanesi.

La giornata Junior e nuove sorprese

Per la giornata di sabato 14 luglio saranno tantissime le attività che la Rassegna Trovautore offrirà ai bambini. Lo spettacolo messo in scena dai Gatti Ostinati e il laboratorio Fantalibro a cura di Tadà eventi saranno protagonisti, per la sezione junior dove gli editori presenti esporranno anche molte delle loro novità in coloratissimi stand.

Altra novità l’aperitivo con Roberto Bragalone e il suo L’energia del vuoto edito da Alterego , mentre protagonista a Piazza Spada sarà Valerio Valentini con Gli 80 di Camporammaglia pubblicato da Laterza.

Si proseguirà domenica 15 luglio con l’autore Giuliano Pesce che presenterà il suo L’inferno è vuoto edito da Marcos y Marcos e con Enrico Terrinoni che ci presenterà la sua nuova traduzione per la Feltrinelli de L’antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e la cena con i Testamento di Faber presso Villa Igea.

Il post rassegna

La rassegna si concluderà sabato 21 con Mirko Sabatino e il suo L’estate muore giovane della Notttetempo , anche lui tra i cinque finalisti del Premio Opera Prima come Valerio Valentini e Roberto Camurri già ospite del Trovautore.

Un evento social

La Rassegna Trovautore vuole festeggiare assieme a lettori, ospiti, espositori e visitatori questa speciale occasione e lancia la campagna social #bookupyourlife. Per tre giorni Fiuggi si trasformerà in un luogo di festa dove tutti sono invitati a scattare selfie con i libri o con gli autori preferiti, agli stand, singoli o in gruppo, e a condividere le foto sui canali social (Instagram e Facebook) con gli hashtag: #Trovautore2018 e #bookupyourlife.

La rassegna Trovautore vede la media partner dell’Agenzia di Stampa Dire e diregiovani.it .