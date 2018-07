La Sagra del Cinema di Castiglion Fiorentino con Montanari e Bardani

Paese che vai sagra che trovi, dal 12 al 15 luglio in toscana il cinema si gusta a tavola tra grandi ospiti, cinecene e film ad ingresso gratuito.

Roma – Paese che vai sagra che trovi, questa è in sintesi una panoramica dei paesi d’Italia da giugno a settembre, da nord a sud. L’Estate riempie strade e vicoli di feste popolari dove, quasi sempre, l’attrattiva principale è una tradizione culinaria, un piatto forte locale, una specialità unta e bisunta. In Toscana però c’è un appuntamento molto speciale che, non a caso, vede in prima linea Francesco Montanari e Alessandro Bardani: si tratta della “Sagra del Cinema” di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, una Kermesse cinegastronomica ad ingresso gratuito che propone cine-cene dal 12 al 15 luglio. Una quarta edizione che si fa sempre più ricca grazie alla supervisione artistica dei due attori, alla magia del parco archeologico dominato da una torre in cima al colle con la Val di Chiana da un lato e la Val di Chio dall’altro e ad una programmazione importante e piena di ospiti del calibro di Marco Bocci, Alfonso Sabella, Marco D’Amore, Andrea Delogu e Giorgio Colangeli

La Kermesse, promossa dall’associazione MenteGlocale con la collaborazione e il supporto del Comune di Castiglioni, propone una vera e propria “Sagra del Cinema”, che fin dal nome recupera la dimensione della settima arte fortemente radicata nella cultura popolare italiana. Unendo, in un contesto conviviale non urbano, proiezioni e gastronomia di qualità. Proponendo contenuti di alto livello, ma in forma originale, autorevole e coinvolgente, senza essere cattedratica.

Tra gli spettacoli in cartellone: Pasqualino settebellezze (regia di Lina Wertmuller. Con Giancarlo Giannini. Italia 1975/ Drammatico 93’); I cento passi (regia di Marco Tullio Giordana. Con Luigi Lo Cascio. Italia 2000/ Drammatico 114’); Un posto sicuro (regia di Francesco Ghiaccio. Con Marco D’Amore e Giorgio Colangeli. Italia 2015/ Drammatico 102’) e lo spettacolo teatrale La più Meglio gioventù di e con Alessandro Bardani e Francesco Montanari.