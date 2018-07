Ho mangiato del pane marrone, la pillola è stata assorbita?…

Perfetto oggi volevo porre una domanda alimentare…

Ieri ero ad un aperitivo e ho mangiato solo un quadretto di pizza… vicino c’era del pane scuro color marrone ora mi chiedo.. e se quel pane fosse stato di carbone attivo? Ne dubito poiché non era nero ma marrone… ed il pane al carbone attivo è nero.

Poi ho smesso di mangiare quindi nel caso fosse stato di carbone attivo? La mia pillola è stata assorbita? Ricorda che il pezzetto che ho mangiato io era assolutamente chiaro.

Buona giornata

Alessia

Cara Alessia,

da quello che ci scrivi ci sembra di capire che tu abbia mangiato del pane o della pizza di color chiaro, quindi supponiamo che sia stato di farina bianca o al massimo integrale. In questi casi non vi è nessun tipo di interazione con l’assorbimento della pillola.

Il timore a cui ti riferisci è quello relativo carbone vegetale detto anche carbone attivo, che talvolta si può trovare, come tu stessa scrivi, nel pane di color nero. Riteniamo che quello che possa influenzare la pillola è l’assunzione di carbone attivo, questo va assunto 3 ore dopo a almeno 12 ore prima dell’assunzione della pillola contraccettiva.

In definitiva riteniamo che tu possa star tranquilla.

Un caro saluto