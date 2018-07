“Io, tu, noi…in forma”

Il progetto dell’I.C. Statale Giovanni XXIII – Scuola Primaria San Lazzaro – Isernia, classi II sez. A e B per il Contest “La salute è una cosa seria”.

Descrizione:

Il percorso “Io, tu noi … in forma” ha inteso offrire agli alunni un’occasione di conoscenza di alcuni aspetti del loro corpo e come prendersene cura correggendo eventuali abitudini di vita errate; la presa di coscienza di alimentarsi correttamente e l’importanza di controllare i propri comportamenti per vivere e salvaguardare l’ ambiente.