Nuova edizione del Tg Diregiovani 

Nelle News: Nastri d’Argento 2018, Dogman vince tutto-NBA, LeBron James passa ai Los Angeles Lakers-J-Ax torna con 5 date esclusive al Fabrique di Milano-‘Disincanto’, la nuova serie animata di Netflix-Il tuo ex non muore mai, la spy story tutta da ridere

Nastri d’Argento 2018, Dogman vince tutto

Ai Nastri d’Argento 2018, Matteo Garrone con il suo ‘Dogman’ si porta a casa otto premi, tra cui miglior film, miglior regia, due migliori attori protagonisti, Marcello Fonte e Edoardo Pesce, e miglior scenografia. A seguire, ‘Loro’ di Paolo Sorrentino con 4 statuette, di cui tre a Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio e Kasia Smutniak. Il premio alla commedia dell’anno va a ‘Come un gatto in tangenziale’ di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Ad ‘Ammore e malavita’ due statuette per la musica e a ‘Made in Italy’ di Ligabue per il miglior soggetto.

NBA, LeBron James passa ai Los Angeles Lakers

LeBron James ha ufficializzato il suo passaggio ai Los Angeles Lakers, squadra che ha visto nelle sue fila campioni del calibro di Magic Johnson e Kobe Bryant. James ha firmato un quadriennale del valore 154 milioni di dollari. L’ormai ex numero 23 lascia così i Cleaveland Cavaliers e si prende in carico la sfida di riportare i Lakers tra le grandi. “Grazie Northeast Ohio per quattro stagioni incredibili – ha scritto il campione nelle sue storie di Instagram – Questa rimarrà sempre casa”.

J-Ax torna con 5 date esclusive al Fabrique di Milano

Dopo il grandissimo successo de “La Finale” del 1° giugno, l’incredibile concerto con cui ha riempito lo stadio di San Siro insieme a Fedez, J-Ax torna ad esibirsi sul palco da solista in 5 date evento al Fabrique di Milano: il 15, il 16, il 17, il 21 e il 22 ottobre 2018. “Per essere felice non mi serve altro che fare musica – ha scritto lo Zio sui social – Per questo motivo 25 anni di carriera significa celebrare voi con 5 concerti ”.

‘Disincanto’, la nuova serie animata di Netflix

Un’avventura fantasy a sfondo medievale. Arriva il 17 agosto su Neflix ‘Disincanto’, la nuova serie animata ideata dal creatore dei Simpson e Futurama, Matt Groening. La prima stagione sarà composta da 10 episodi. Gli spettatori saranno catapultati nel regno fatiscente di Dreamland, dove seguiranno le disavventure della giovane principessa Bean, il suo spaccone elfo di nome Elfo e il suo demone personale Luci. Lungo la strada, il terzetto incontrerà orchi, spiriti, arpie, folletti, troll, trichechi e molti sciocchi umani.

Il tuo ex non muore mai, la spy story tutta da ridere

Cosa faremmo se improvvisamente dovessimo lanciarci in uno spericolato inseguimento a bordo della nostra auto? E come ci comporteremmo se dovessimo affrontare un pericoloso assassino? È quello che si chiedono Mila Kunis e Kate McKinnon nella spy comedy ‘Il Tuo ex non muore mai’. Le due amiche si ritroveranno improvvisamente e involontariamente coinvolte in un rocambolesco complotto internazionale. La causa di tutto? Un ex. Diretto da Susanna Fogel, il film arriverà al cinema l’8 agosto.