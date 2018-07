Una gita tra amici nel nuovo video di Lorenzo Fragola, Super Martina

Lyrics

Non mi importa se mi lasci solo

Ti rincorro per le strade, vado al manicomio

Poi domani quando sarò sobrio

Mi scriverai, ti scriverò, no, mandami una foto

Eri super carina

Eri super latina

Eri superlativa

Ma ora è super mattina

E sto peggio di prima

Tu sei ancora carina

Con gli occhi struccati

Mi guardi e mi dici: Piacere Martina

Fuori fa un caldo bestiale

Non ho voglia di fare nient’altro che uscire ed andare a mangiare

Tu non restarci male se non sono speciale

Ma ho soltanto il bisogno di stare da solo a guardare un po’ il mare

(E tu)

Non mi importa se mi lasci solo

Ti rincorro per le strade, vado al manicomio

Poi domani quando sarò sobrio

Mi scriverai, ti scriverò

No, mandami una foto

Mandami una foto

Eri più bella di me

Avevi più anni di me

Sapevi già tutto da quando t’ho visto

T’ho chiesto: Com’è?

E non sono il primo

Ma ancora ci rido

Io ti ho dato tutto, tu mi hai dato un morso

Sapeva di vino

Eri più bella di me

Avevi più anni di me

Sapevi già tutto da quando t’ho visto

T’ho chiesto: Com’è?

E non sono il primo

Ma ancora ci rido

Io ti ho dato tutto, tu mi hai dato un morso

Sapeva di vino

Non mi importa se mi lasci solo

Ti rincorro per le strade, vado al manicomio

Poi domani quando sarò sobrio

Mi scriverai, ti scriverò

No, mandami una foto

Mandami una foto

Non mi importa se mi lasci solo

Ti rincorro per le strade, vado al manicomio

Poi domani quando sarò sobrio

Mi scriverai, ti scriverò

No, mandami una foto