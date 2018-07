Unghie con le mammelle di mucca da mungere come quelle vere

ROMA – La nail art stuzzica la fantasia dei professionisti dell’estetica. Ci sono le unghie a forma di denti, con la frutta realizzata con l’acrilico e in rilievo, con il marchio delle aziende di moda, con le note musicali, con i tentacoli di un polipo, con Olaf del film d’animazione Disney ‘Frozen’, con le fate, con i loghi dei social network, con le borchie.

E ancora, unghie a punta, tonde, a mandorla, quadrate e chi più ne ha più ne metta. Ma… se pensi di aver visto è perché non hai ancora adocchiato le unghie con la testa della mucca in rilievo e le mammelle da mungere.

Dopo aver visto il video, non guarderai le cannucce con gli stessi occhi di quando stai per goderti una coca cola ghiaccio e limone in riva al mare.