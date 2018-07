Tedua e la sua FASHION WEEK RMX in featuring con Sofiane

Fashion Week Rmx di Tedua ft. Sofiane, il testo

Tutta la strada riunita

Perché un mio pezzo è in uscita

Lamborghini, se alzo chili quando guidi la ammortizza

Non far la faccia stupita

Chi mi minaccia è suicida

Sai che intendo dire che apro rime manco in chirurgia

Entro dentro un hotel di lusso pagato

Senta spenga quell’antifumo del cazzo

Io con i miei che destiamo sospetto

Mentre lampeggia il metal detector

Porto dell’oro non ho addosso un rrofe però fre

Le corde vocali sono in fil di ferro

Segui il mio gruppo combutta col male

Sembriamo jedi, senza le spade

Quando la scala del blocco

Occulta un MP5 con mirino laser

Homie non fotto con certe bad vibes

Sarà il prodotto di quel che vedrai

A Cogo il coccodrillo non piange le lacrime

O racconta chiacchiere in giro

Sai che il beat di Chris ti martella

Ho un amico “X” che sta in cella

Alla Fashion Week in passerella

Esco una mia hit, sì, alzo l’asticella

Okay, sto facendo il contrario

Di quel che mi dicevano

Non sei prettamente portato

Scusa ma per i miei sogni

Muoio, mordi, Mowgli è un soldato

Le Tigri di Mompracem, il fumo da Mohammed

Roccia sto rello è rubato

Ha le carene da smontare

In strada da moldave

Oh mio dio sto male

Conta cash sapido, amido

Guardalo mentre si gonfia in esubero

Supero questi ladruncoli all’angolo

Capito al momento giusto

Aspetta e l’aggiusto

Che è commovente il movente si sente fra hai inventato tutto

Uh ho un flow fresco europeo, nell’ateneo

Lei che mi vuole sotto il suo pareo

Morde le labbra al neo

Pensa “jo te japuleo”

(Claro que si mi amor)

Dentro il quartiere ho un cantiere di idee

Solo chi cresce riesce a metterle insieme

Seme della discordia incontra quello del bene

Sai che frate riprendo i passi come il breaker e lo skater

Fa con i trick imparati

Vedi che aggiungo lo stile in all-in con più fiches dei pirati

Sai che il beat di Chris ti martella

Ho un amico “X” che sta in cella

Alla Fashion Week in passerella

Esco una mia hit, sì, alzo l’asticella

Okay, sto facendo il contrario

Di quel che mi dicevano

Non sei prettamente portato

Scusa ma per i miei sogni

Muoio, mordi, Mowgli è un soldato