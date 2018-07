Tg Diregiovani – Edizione del 03 luglio 2018

Nelle News: Mondiali, Giappone fuori dai giochi-Wikipedia Italia oscurata per protesta-Sofia Viscardi presenta “Abbastanza” in Puglia-OnePlus 6 Red, disponibile dal 10 luglio-Giffoni 2018, annunciati i primi ospiti

Nuove edizione del Tg Diregiovani

Mondiali, Giappone fuori dai giochi

Dopo una partita al cardiopalma, il Belgio ha battuto il Giappone, eliminando la squadra del Sol Levante dai Mondiali di Russia. Una vittoria in rimonta che ha fatto chiudere i conti solo al 94esimo. Sotto di due gol, il Belgio ha cominciato a reagire al 69esimo quando Vertonghen accorcia le distanze. Da quel momento le sorti si ribaltano e la squadra di Martìnez arriva al pareggio. All’ultimo minuto il 3 a 2 ad opera di Chadli che butta il Giappone fuori e manda ai quarti il Belgio. La prossima sfida è con il Brasile di Bacchi.

Wikipedia Italia oscurata per protesta

Wikipedia ha deciso di oscurare le pagine italiane della più grande enciclopedia online. Una dura posizione contro la nuova direttiva sul diritto d’autore che sarà discussa il prossimo 5 luglio in seduta plenaria dal Parlamento europeo. Secondo Wikipedia, dietro la proposta si celerebbe una minaccia alla libertà online che creerebbe ostacoli all’accesso alla Rete imponendo nuove barriere, filtri e restrizioni. Se la proposta fosse approvata potrebbe essere impossibile condividere un articolo di giornale sui social network o trovarlo su un motore di ricerca. Wikipedia stessa rischierebbe di chiudere.

Sofia Viscardi presenta Abbastanza in Puglia

Triplo appuntamento per Sofia Viscardi in Puglia. In occasione del Salento Book Festival, la scrittrice incontrerà il pubblico per presentare il suo secondo romanzo, ‘Abbastanza’, che racconta le emozioni, le avventure, i nuovi amori, le delusioni e le nuove amicizie di 4 ragazzi appena maggiorenni che stanno affrontando l’ultimo anno di liceo. Gli appuntamenti con la Viscardi sono il 3 luglio a Corigliano d’Otranto, il 4 luglio a Gallipoli e il 5 luglio a Margherita di Savoia.

OnePlus 6 Red, disponibile dal 10 luglio

Dopo il grande successo del OnePlus 6, l’azienda cinese lancia sul mercato OnePlus 6 Red da 8gb di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone, uno dei migliori in circolazione per rapporto qualità-prezzo, è in prevendita su OnePlus.com e potrà essere acquistato sul sito ufficiale o su Amazon dalle ore 10.00 del 10 luglio al costo di 569 euro.

Giffoni 2018, annunciati i primi ospiti

Meno di un mese all’inizio della 48esima edizione del Giffoni Film Festival. Cresce l’attesa per i talent italiani che, dal 20 al 28 luglio, incontreranno i giffoners. Tra i primi ospiti annunciati, Matilda De Angelis, Marco Ponti, Francesco Scianna e Ilenia Pastorelli. Spazio anche alla musica nell’edizione 2018 con il Giffoni Music Concept. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco, Ermal Meta, Ultimo, Annalisa, Fabrizio Moro, Benji e Fede, Vegas Jones e Mirkoeilcane.