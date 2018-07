Justin Bieber e Hailey Baldwin più innamorati che mai. Ancora baci a New York

ROMA – Continua a gonfie vele la storia (ritrovata) tra Justin Bieber e Hailey Baldwin. Dopo essere stati pizzicati a passeggio a New York, la coppia è stata nuovamente vista insieme. Nella grande mela, i due sono stati fotografati a coccolarsi vicini in un parco.

Un bacio sulla fronte e poi sulle labbra, a riaccendere il gossip seppur i diretti interessati non abbiano proferito parola sulla loro relazione.

Il cantante e la modella sono stati, poi, pizzicati sulla spiaggia, negli Hamptons.

More of Hailey Baldwin and Justin Bieber spotted at the beach in The Hamptons, NY today pic.twitter.com/sE7lvK3Wdx

— Hailey Baldwin News (@updatebaldwin) 3 luglio 2018