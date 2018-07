LG annuncia contenuti esclusivi dedicati ai BTS

LG Electronics (LG) annuncia la distribuzione di contenuti esclusivi per alcuni suoi smartphone, tra cui il nuovo LG G7, dedicati ai BTS, l’energica boy band internazionale di K-pop.

Chi possiede il nuovo LG G7, oppure uno smartphone LG dello scorso anno, ha infatti la possibilità di scaricare il BTS Value Pack tramite l’app LG SmartWorld. Il Value Pack dei BTS include sette temi, uno per ciascun membro dei BTS, che trasformeranno completamente l’interfaccia utente, comprese le schermate iniziali, i menu, le schermate di composizione e altre.