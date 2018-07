Wind Summer Festival arriva in prima serata su Canale 5

ROMA – Dopo aver animato per quattro serate Piazza del Popolo a Roma, il WIND SUMMER FESTIVAL arriva in tv. Il 5 luglio andrà in onda in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – la prima puntata dell’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate. A condurre la serata, Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.

Gli artisti sul palco

J- Ax & Fedez

Max Pezzali – Nek – Francesco Renga

Emma

Annalisa

Malika Ayane

Benji & Fede

Boomdabash

Luca Carboni

CNCO

Dark Polo Gang

Dolcenera

Elodie e Michele Bravi

Ermal Meta

Le Vibrazioni e Jake La Furia

Fabrizio Moro e Ultimo

Noemi

Ofenbach

Irama

Riki

Takagi & Ketra con Giusy Ferreri

Thegiornalisti

The Kolors

Amedeo Preziosi

Riccardo Dose e Awed

I giovani talenti sul palco

Anche quest’anno, il WIND SUMMER FESTIVAL oltre ad ospitare i big della musica italiana, darà spazio a 6 giovani artisti emergenti che sfidandosi tra loro nel corso delle puntate avranno la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Questi i nomi dei 2 giovani artisti che si esibiranno durante la prima puntata: Fasma e Maryam Tancredi.

Il meccanismo di votazione sarà come quello delle scorse edizioni, ancora una volta sarà “la musica che vota la musica”.I 6 giovani in gara, si sfideranno a coppie nel corso dei primi tre appuntamenti e saranno votati dagli artisti big ospiti del“WIND SUMMER FESTIVAL e da una giuria di giornalisti musicali e televisivi del web.

Ogni sera verrà decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfideranno in occasione del quarto appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale della categoria Giovani.

#estatepiùvicini su Italia 1

Inoltre tutti i giorni, alle 18.25 su Italia 1, Niccolò Torielli e Chiara Carcano conducono #estatepiùvicini: in ogni puntata, i due conduttori girano per le strade di Roma alla ricerca di persone da coinvolgere in interviste e piccole prove riguardanti l’estate e la musica. Tra tutte le persone coinvolte, quattro – una per ogni puntata – avranno la possibilità di accedere al backstage dell’evento.