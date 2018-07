Giornata intensa per i giovani repoter a Bologna

BOLOGNA – Ancora interviste a Bologna per i partecipanti della summer school di giornalismo: turismo sostenibile e overtouring, incidenti stradali e sicurezza, idee e proposte di persone che, in città, lavorano da anni sui temi della mobilità urbana. Al fresco della velostazione i tempi si sono allungati per i giovani reporter, alle prese con la sintesi di registrazioni audio lunghe e dense in articoli e video scorrevoli. Hanno rielaborato tutto il materiale, selezionato le foto e il materiale più interessante. Hanno, in pratica, costruito altri pezzi del mini reportage sperimentale, realizzato a molte mani, sulla mobilità a Bologna. Domattina si riparte, nuove interviste, nuovi approfondimenti, ultimo giorno di lavoro prima delle gite, venerdì, alle redazioni del Resto del Carlino e RCDC.