Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 5 luglio

Il 5 luglio è il 186º giorno del calendario gregoriano. Mancano 179 giorni alla fine dell’anno

ROMA – Il 5 luglio è il 186º giorno del calendario gregoriano. Mancano 179 giorni alla fine dell’anno.

5 luglio: accadde oggi

Nasce il bikini nel 1946. Nel 1951, invece, William Shockley inventa il transistor a giunzione. Vent’anni dopo, nel 1971, l’età minima per votare negli Stati Uniti viene portata da 21 a 18 anni per effetto del XXVI emendamento certificato formalmente in questo giorno dal Presidente Richard Nixon. Nel 1975 Arthur Ashe diventa il primo nero a vincere il titolo del singolare nel Torneo di Wimbledon.

La Statua della libertà viene riaperta al pubblico nel 1986 dopo un ampio restauro. A dieci anni da questo giorno, nel 1996, nei laboratori del Roslin Institute ad Edimburgo nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Due anni dopo, nel 1998, in Algeria entra in vigore una severa legge sull’arabizzazione: l’estensione dell’area di utilizzo della lingua araba. Nello stesso anno, il Giappone lancia una sonda spaziale verso Marte, e si unisce a USA e Russia, tra le nazioni che hanno esplorato lo spazio.

Nel 2003 Taiwan è l’ultimo territorio ad essere rimosso dalla lista delle aree affette dalla SARS stilata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il giornale britannico The Indipendent nel 2015 pubblica lo studio sulle orme di Homo sapiens trovate vicino al lago Valsequillo, in Messico, nel novembre 2003. I ricercatori delle Università di Liverpool e Bournesmouth dichiarano che le orme risalgono 38-39 000 anni fa, mentre si era sempre creduto che l’America non fosse stata colonizzata prima di 11.500 anni fa. L’anno dopo, nel 2016, la sonda spaziale Juno entra nell’orbita di Giove. È la prima volta che un veicolo spaziale arriva così vicino al più grande pianeta del Sistema solare.

Buon compleanno a:

Alberto Gilardino (calciatore italiano), Eva Green (attrice francese), Giancarlo Magalli (conduttore italiano) e Gianfranco Zola (ex calciatore italiano).

Si festeggia oggi:

Sant’Agatone, Sant’Asteio di Durazzo e Santa Trifina.