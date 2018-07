Cosa piace a tavola al Principe Carlo? Lo svela Camilla

ROMA – Cosa mangiano i reali? Quali sono i loro cibi preferiti. Difficile conoscere i gusti delle Royal Family. Specialmente di quella inglese. Sin dalla notte dei tempi, i Windsor sono come chiusi in una bolla da cui difficilmente trapela qualche informazione che non sia inerente agli impegni ufficiali. Lo svecchiamento è partito con Lady D e poi – ancor di più – con i suoi figli, William ed Harry e la strada è ancora lunga.

A svelare qualcosa di più ci ha pensato Camilla Parker Bowles. Ospite di Masterchef Australia, la duchessa di Cornovaglia ha rivelato cosa ama mangiare il Principe Carlo.

“Ama il formaggio”, ha detto al giudice Gary Mehigan. Se gli si prepara “qualsiasi cosa con il formaggio è sicuro che l’amerà”. Il primogenito di Elisabetta II, poi non riesce a resistere “alle uova, magari su un letto di verdure del luogo”.

Camilla ha, poi, detto di più. Cosa non dovrebbe essere servito a un ricevimento reale? “L’aglio sicuramente”. Non si può conversare con l’alito cattivo!

The Duchess of Cornwall gives us the heads up on what His Royal Highness, The Prince Of Wales likes to eat and what *not* to do in a canapé 👌 @ClarenceHouse @crispycrackling #MasterChefAU pic.twitter.com/0eOZZeqxfn

— #MasterChefAU (@masterchefau) 4 luglio 2018