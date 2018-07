Ho un ritardo di quasi 7 giorni del ciclo oggi però ho avuto perdite marroncine…

Salve ho un ritardo di quasi 7 giorni del ciclo oggi però ho avuto perdite marroncine solite del mio giorno pre ciclo… nel pomeriggio ho avuto un rapporto non protetto di forse due minuti (giusto qualche entrata e uscita) con il mio ragazzo lui però è venuto dopo un bel po’ fuori. Ora non ho più macchie, sapete aiutarmi??

Anonima



Cara Anonima,

se avete avuto rapporti protetti i rischi di una gravidanza sono davvero nulli venendo meno le condizioni necessarie ovvero eiaculazione interna in assenza di contraccettivi di barriera durante il periodo fertile della donna che solitamente oscilla tra il 11° e il 18° giorno di un ciclo regolare. Molteplici possono essere invece i fattori che incidono su una irregolarità del ciclo a partire da fisiologiche oscillazioni ormonali, la presenza di infezioni dell’utero, delle ovaie, lo squilibrio dell’attività tiroidea o delle ghiandole surrenali, ovaio policistico etc.. Possono esserci anche delle variabili funzionali e non prettamente organiche come variazioni del ciclo sonno/veglia, assunzione di farmaci e/o droghe, diete drastiche, una attività sportiva eccessiva ma soprattutto episodi di stress emotivo. Influenzano l’andamento e il ritmo del ciclo situazioni di ansia, preoccupazioni, delusioni, dispiaceri. Quando si verifica una situazione di stress vengono prodotti due ormoni il cortisolo e l’adrenalina che ci consentono di far fronte a una situazione di emergenza. Se la situazione si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure.

Per cui come vedi diverse possono essere le cause, e in una consulenza online è difficile poter contestualizzare queste perdite non conoscendo bene la tua storia anamnestica nè avendo a disposizione strumenti di approfondimento. Potresti confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento per monitorare le irregolarità ed individuare più facilmente le cause. E’ sempre bene avere dei rapporti protetti che permettano di far vivere la sessualità in maniera sicura e protetta.

Un caro saluto!