Wikipedia torna online: l’Europarlamento boccia la direttiva sul copyright

La normativa

La protesta di Wikipedia si focalizza su due punti in particolari inclusi nella normativa, l’articolo 13 e l’articolo 11. Quest’ultimo prevede il pagamento per l’utilizzo dei contenuti di giornali, foto, video, musica protetti da copyright da parte dei big del digitale, come Google e Facebook.

L’articolo 13, invece, prevede un sistema di riconoscimento preventivo del materiale condiviso. Come Content ID di YouTube, i contenuti sarebbero verificati prima di essere diffusi online. In caso siano protetti da diritto d’autore verrebbero immediatamente bloccati ed eliminati.