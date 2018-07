ROMA – La foto del bacio tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sta facendo il giro del web. Dopo il commento al vetriolo dell’esperta di tendenze, anche l’ex tronista ha voluto dire la sua.

“Dopo la rottura e dopo un periodo davvero duro, oggi, piano piano, abbiamo trovato un modo per frequentarci – ha confessato Damante -. Viviamo per noi, per godere l’uno dell’altro. Senza forzature. Insomma, quando torneremo insieme ufficialmente non avremo problemi ad ammetterlo”.

Una dichiarazione che fa eco a quella di Giulia: “Lo sapete che io e Andrea ci stiamo rivedendo. Quando e se torneremo insieme ve lo dirò tranquillamente”.

Insomma, è difficile al momento fare ipotesi sul tipo di relazione. Qualcuno parla di trovata pubblicitaria, altri puntualizzano sul fatto che la De Lellis abbia inizialmente voluto chiudere tutti i ponti con l’ex e poi abbia cambiato idea troppo velocemente. Sul loro futuro, ai posteri l’ardua sentenza.