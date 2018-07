Parte Live & Summer Mania, il tour estivo di Riki

Parte il tour estivo di LIVE & SUMMER MANIA, che incornicia l’anno d’oro di RIKI.

Dopo aver conquistato il settimo disco di platino con “Polaroid” (certificazioni FIMI/GfK Italia) , il giovane cantautore si esibirà dal vivo in tutta Italia per rendere quest’estate ancor più caliente con le sue canzoni, grazie anche a “Dolor De Cabeza”, brano tormentone dell’estate realizzato con CNCO.

Il tour estivo è il coronamento di una stagione meravigliosa: a soli 12 mesi dal suo debutto RIKI ha infatti al suo attivo 7 dischi di platino, 3 per l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo “Perdo le Parole” e 2 per il cd “Mania, 1 per il singolo “Polaroid” oltre a 3 dischi d’oro rispettivamente per il singolo Polaroid, Se Parlassero di noi e Sei Mia.

Dopo il sold out della stagione invernale, con più di 80 mila biglietti venduti, che gli è valso anche il Wind Music Award 2018 per il live d’oro, RIKI torna a cantare dal vivo per far sognare i suoi fan in giro in giro per l’Italia.