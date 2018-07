Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 6 luglio

Il 6 luglio è il 187esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 178 giorni alla fine dell’anno.

6 luglio: accadde oggi

In questo giorno del lontano 1785 il dollaro viene scelto all’unanimità come valuta degli Stati Uniti. È la prima volta che una nazione adotta una valuta con il sistema decimale. Nel 1885 Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Il paziente è Joseph Meister, un ragazzo morso da un cane rabbioso. Il 6 luglio del 1912 viene riconosciuto il primo record mondiale dei 100 metri maschili, corsi da Don Lippincott in 10″6.

Nel 1919 il dirigibile britannico R-34 atterra a New York, completando la prima traversata dell’Oceano Atlantico in dirigibile. Oggi, ma nel 1957, Althea Gibson vince il Torneo di Wimbledon diventando la prima atleta nera a riuscirci. In questo giorno del 1957 il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney nella chiesa di St. Pete a Liverpool, durante le pause dell’allora gruppo (Quarrymen) di John Lennon. Rimaniamo in tema Beatles perché il 6 luglio del 1964 la prima cinematografica di A Hard Day’s Night, il primo film della band. Siamo nel 1984 quando C’era una volta in America di Sergio Leone esce ufficialmente in Italia. Nel 2004 – La sonda Cassini/Huygens entra nell’orbita di Titano. Ancora un record sportivo il 6 luglio del 2008. Rafael Nadal batte Roger Federer nel centrale di Wimbledon conquistando il suo primo titolo in terra londinese.

Si festeggia:

Santa Maria Goretti, vergine e martire; San Palladio, vescovo; San Romolo di Fiesole, vescovo e martire.

Buon compleanno a:

Max Gazzè, Cantante; Cristina D’Avena, Cantante; Geoffrey Rush, Attore; Sylvester Stallone, Attore.