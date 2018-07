Eclissi totale di Luna 2018: news, interviste, info, curiosità

Missioni lunari

Sono quattordici i giorni in cui la Luna è avvolta dal buio. Quattordici giorni dura la sua lunga notte, in cui le temperature si abbassano fino a raggiungere i 170 gradi sotto zero. Una temperatura impossibile per le macchine e per l’Uomo.

In vista delle missioni del futuro e anche della possibilità di inviare di nuovo astronauti sul nostro satellite per un lungo periodo, l’Agenzia spaziale europea studia un nuovo metodo per immagazzinare calore.

missioni