Pikachu estivo per i 2 anni di Pokémon GO

Il tempo vola e in men che non si dica è arrivato il secondo anniversario di Pokémon GO.

Chi se non Pikachu poteva essere la star di questa occasione speciale?

Tenete gli occhi aperti: Pikachu e Pichu appariranno più spesso fino al 31 luglio. Inoltre, quest’anno potete dire “Alola!” per tutto il mese a un Pikachu speciale in versione estiva, con un cappello di paglia e occhiali da sole.

Siete dei veri fan di Pikachu? Gli oggetti per avatar dei Fan di Pikachu sono ora disponibili per l’acquisto. Gli Allenatori con una medaglia d’oro di Fan di Pikachu potranno acquistare tutti gli oggetti in questione, tra cui una t-shirt e le orecchie di Pikachu.

Per l’occasione Niantic Lab ha anche annunciato l’arrivo di Celebi, presto disponibile a livello globale.