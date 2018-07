Nuova edizione del Tg Diregiovani

Tg Diregiovani – Edizione del 06 luglio 2018

Nelle News: Oggi è la Giornata mondiale del bacio-“Kanaglia”, fuori il primo album ufficiale di DrefGold-Josiah and the Bonnevilles debuttano in Italia-Scarlett Johansson transgender al cinema-In arrivo smartphone con 9 fotocamere

Oggi è la Giornata mondiale del bacio

Il 6 luglio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del Bacio, un evento globale nato in Inghilterra nel 1990 per ricordare il vero significato del bacio. L’idea alla base del World Kiss Day è che molte persone potrebbero aver dimenticato i piaceri semplici associati al baciare per il gusto di baciare, piuttosto che farlo per mera formalità sociale o preludio ad altre attività. Passionale, dolce o romantico. Qualsiasi sia la sua forma, il bacio è “Un apostrofo rosa fra le parole “t’amo’”.

“Kanaglia”, fuori il primo album ufficiale di DrefGold

Sonorità trap, rap, elettroniche e melodie vocali si fondono in “Kanaglia”, primo e attesissimo progetto discografico di DrefGold disponibile da oggi. 11 tracce per un album che offre fin dal primo ascolto un sound ipnotico ricco di suggestioni musicali. Attraverso un linguaggio semplice ed estremamente diretto l’artista in questo nuovo lavoro racconta di palazzi, di storie di periferia, ma anche di argomenti più leggeri come l’universo femminile. Non manca poi l’ambizione al successo, ma sempre con un pizzico di ironia.

Josiah and the Bonnevilles debuttano in Italia

29 anni, del Tennessee e una passione per il folk. È Josiah Leming. Ai nostri microfoni, il cantautore ha presentato il suo nuovo progetto Josiah and the Bonevilles che lo vede rinnovarsi insieme alla sua band. Innamorato dell’Italia, Josiah è tornato nel nostro Paese per aprire i concerti di LP e presentare la sua musica al pubblico nostrano.

Scarlett Johansson transgender al cinema

Scarlett Johansson interpreterà una transgender nel film ‘Rub & Tug’, basato sulla storia vera di un gangster trans. Le riprese della pellicola non sono ancora iniziate, ma è subito polemica. Secondo i membri di una comunità LGBT, il ruolo dell’attrice sarebbe dovuto essere destinato a un attore realmente transessuale. La Johansson ha risposto alle critiche facendo notare che alcuni suoi colleghi hanno già interpretato prima di lei personaggi della comunità LGBT.

In arrivo smartphone con 9 fotocamere

Light annuncia l’arrivo di uno smartphone con una fotocamera da 52 megapixel e con 9 sensori. Per la fotografia mobile rappresenterebbe un importante passo in avanti, ma il costo non rientrerà nella fascia medio-alta. Il prezzo del prodotto infatti dovrebbe superare quello dell’iPhone X. Lo smartphone targato Light non sarà destinato alla massa, ma ad una ristretta nicchia amante della fotografia, disposto a spendere cifre da capogiro.