Dal 27 settembre al 3 ottobre arriva il Festival Internazionale della Robotica

Industria, produzione, medicina, ingegneria, economia, sociale, architettura, nautica e beni culturali: non saranno solo questi i protagonisti dell’edizione 2018 che vedra’ eventi culturali ed artistici senza precedenti. Tra questi, oltre la ROBOTopera al Teatro Pucciniano di Torre del Lago, l’evento clou e conclusivo, il 3 ottobre, al Teatro Verdi di Pisa col tenore di fama internazionale Andrea Bocelli.

“In qualita’ di direttore artistico del Festival– interviene l’attore Renato Raimo- mi e’ stato affidato anche il compito della creativita’ e della regia degli spot promozionali che vedranno, tra gli altri, la partecipazione di due testimonial importantissimi quali Marcello Lippi e Andrea Bocelli. Al momento abbiamo terminato lo spot del mister a cui vanno i miei complimenti per la disinvoltura mostrata davanti alla macchina da presa. Mister Lippi ha confermato, anche in questa circostanza, un grande carisma e, in pochissimi ciak, si e’ mostrato perfettamente a suo agio nella cornice della sua amata Versilia. Per me e’ stato un onore dirigerlo”.

Anche la seconda edizione del Festival presenta un cartellone culturale con concerti, spettacoli e un occhio particolare per il cinema, proponendo il nuovo concorso cinematografico “Pisa Robot Film Festival”, rassegna per scoprire quanto sia saldo il legame tra il mondo della celluloide e quello della robotica.