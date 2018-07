Annunciato il film live action di Gundam

Gundam

Era il 1980 quando Gundam arrivò per la prima volta in Italia.

All’epoca nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto: Gundam si sarebbe trasformato in una delle serie anime più apprezzate del nostro paese grazie all’estremo realismo che permane in tutta la saga, in cui i robot vengono chiamati “Mobile Suit” e sono macchine al servizio del pilota che le comanda, il solo in grado di fare la differenza in battaglia.

Questa serie cambia completamente l’immaginario raccontato dal genere mecha, aprendo il filone dei real robot: l’umanità che crea colonie nello spazio, nemici che non sono alieni cattivi o demoni, ma umani presi in lotte politiche e di potere. La serie, uscita in Giappone nel 1979 e in Italia nel 1980, è stata accolta con grande sorpresa per la sua innovatività e ha avuto negli anni un seguito clamoroso, con milioni di fan.

L’universo creativo di Gundam prosegue fino ai nostri giorni, con serie diverse, lungometraggi, videogiochi, manga, progetti speciali.

La saga d’animazione di Gundam è in assoluto la serie più longeva e famosa in Giappone e nel mondo.

Basti pensare che a Odaiba, Tokyo, è stata eretta una statua a grandezza naturale di Gundam, recentemente sostituita con un nuovo modello.