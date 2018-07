Una bussola per l’orientamento, la rubrica dedicata di Miur Radio Network

ROMA – Una rubrica ad hoc dedicata all’orientamento post-diploma. A crearla i ragazzi di Miur Radio Network che hanno scelto di chiamarla ‘La Bussola’ perche’- dicono i ragazzi- “diciamoci la verita’, ogni tanto ci sentiamo un po’ spaesati”.

‘La Bussola’ va in onda tutti i giorni all’interno del programma ‘Niente Paura’: “Gia’ durante l’avvio della Maturita’ 2018 abbiamo cercato di darvi un primo orientamento sul mondo universitario, chiarendovi le idee su cosa significhino e cosa siano esattamente le parole: ateneo, cfu, piano di studi, attivita’ extracurriculari e tanto altro ancora. Ci auguriamo di essere stati esaustivi come ci eravamo proposti! Tuttavia, il nostro obiettivo non si riduce a questo, anzi, siamo solo all’inizio”, spiegano sul sito.

Una rubrica pensata dai giovani per i giovani che ha l’obiettivo di orientare i diplomati dopo la fine della scuola. “Ci orienteremo insieme nel vastissimo mondo universitario e del post-diploma. Inizieremo a farlo dedicando uno spazio maggiore alla rubrica ‘La Bussola’ nella stagione estiva: parleremo degli indirizzi di studi meno conosciuti e innovativi, ma anche di quelli piu’ gettonati, in maniera piu’ approfondita”.

E ancora: “Scopriremo le attivita’ extracurricolari, le opportunita’ di stage e tirocini e ascolteremo gli esperti e gli orientatori. Cercheremo di dare voce a chi il mondo universitario lo vive in prima persona: studenti, docenti, personale amministrativo e tutti coloro che possano offrirci una ‘bussola’ con cui orientarci e una preziosa panoramica che aiuti a fare la scelta giusta”. Per ascoltare la rubrica: www.miurradionetwork.it