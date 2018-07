Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 7 luglio

ROMA – Il 7 luglio è il 188º giorno del calendario gregoriano. Mancano 177 giorni alla fine dell’anno.

7 luglio: accadde oggi

Nel 1881 viene pubblicata la versione finale del libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. Madre Francesca Saveria Cabrini, nel 1946, diventa la prima cittadina americana ad essere canonizzata. La lingua francese, nel 1969, viene parificata a quella inglese in tutto il governo federale del Canada benché il francese sia prima lingua solo nel Quebec.

A Monaco di Baviera, nel 1974, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia. Nel 1980 viene istituita la Sharia in Iran. Una sequenza di attacchi terroristici nel 2005 sconvolge Londra causando cinquantasei morti e centinaia di feriti. Due anni dopo, nel 2007, vengono organizzati i Live Earth, catena di concerti in tutto il mondo per sensibilizzare l’umanità sul surriscaldamento globale, cui partecipano 150 star della musica moderna come Madonna, Shakira, The Red Hot Chili Peppers e Genesis.

Nel 2009 allo Staples Center di Los Angeles si svolgono i funerali del cantante e ballerino Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno a 50 anni per un’intossicazione acuta da propofol, un potente anestetico.

Buon compleanno a:

Licia Colò (conduttrice italiana), Michele Mirabella (conduttore italiano) e Ringo Starr (musicista inglese).

Si festeggia oggi:

Santa Etelburga di Faremoutiers, San Panteno e Sant’Oddone di Urgel.