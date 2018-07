A Rainbow MagicLand si vola con Peter Pan

ROMA – Chi non ha mai sognato di volare verso l’Isola che non c’è? Incontrare e duellare contro Capitan Uncino e la sua ciurma? Tutto questo sarà possibile: “Peter Pan e l’isola che non c’è” arriva finalmente a Rainbow MagicLand, il più grande parco divertimenti di Roma.

Il musical

Peter Pan, la storia delle storie entra nel luogo più incantato che ci sia per stregare i visitatori di ogni età: se siete adulti preparatevi a tornare bambini, se siete bambini preparatevi a volare verso l’isola che non c’è. Un adattamento speciale del musical che il regista, Maurizio Colombi, ha ideato su misura per Rainbow MagicLand, cantato e ballato sulle avventure del celebre personaggio creato dalla fantasia dello scrittore scozzese James Matthew Barrie.



In questi anni il musical a Teatro ha affascinato migliaia di spettatori ed è stato insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e il Biglietto d’Oro Agis.

La colonna sonora

Cuore pulsante dello spettacolo è la colonna sonora di Edoardo Bennato: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 1978, Sono solo canzonette, e con altri brani come “Il rock di Capitan Uncino”, “Viva la mamma” e molte altre fino a “L’isola che non c’è”.



I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per il Musical; in meno di mezz’ora volerete senza sosta ma attenti, dovrete fare i conti con Uncino e i suoi pirati che non esiteranno a darvi in pasto a “quel dannato coccodrillo”. Soltanto Trilli vi può salvare portandovi in volo con Peter e Wendy.



Concedetevi il tempo per sognare e arrivare lontano con la fantasia. Preparatevi a vivere un’avventura fantastica con fate e leggendari pirati per portarvi a casa un’esperienza indimenticabile. Non si tratta di un semplice show ma di un sogno da vivere con tutta la famiglia.

Al termine dello spettacolo non mancheranno foto e autografi con i personaggi della storia più amata di tutti tempi. Durante i prossimi mesi lo spettacolo verrà arricchito con le performance di alcuni degli attori che fanno parte del musical originale.

Rainbow MagicLand

Ma si sa le avventure a Rainbow MagicLand non finiscono mai e potrete scatenarvi tra un lancio mozzafiato su Shock, il salto di 70 metri dalla torre Mystika, il vortice sull’indoor spinning coaster Cagliostro, senza perdere una discesa dallo Yucatan, un giro sulle avventurose Rapide alla ricerca di antichi talismani o l’adrenalina a 360 gradi sul Virtual Coaster vincitore dei Parksmania Awards. Se avete voglia di rinfrescarvi un po’, provate a scovare il mostro marino che distrugge le imbarcazioni in una divertentissima Battaglia Navale all’ultimo spruzzo d’acqua.



Per i bambini un’intera area dedicata, il Regno dei Piccoli, con tanti giochi e attrazioni tematiche uniche: da Pianeta Winx, alla Ruota Magica, alle Tazze Pazze all’amatissimo Bombo, per un divertimento senza limiti. Non scordate di scattare foto ricordo della vostra indimenticabile giornata al Parco: con il mitico Gattobaleno, la nostra mascotte, insieme ai vostri amici o da soli da postare poi sui social di Rainbow MagicLand!