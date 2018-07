World Chocolate Day, oggi è la giornata mondiale del cioccolato

Golosoni di tutto il mondo unitevi.

Oggi è il World Chocolate Day, la giornata mondiale del cioccolato.

Ogni 7 luglio tutto il pianeta abbraccia questa dolcissima ricorrenza, festeggiando con ogni tipo di cioccolato, che si tratti di fondente, spalmabile, al latte… a voi la scelta!

Il cioccolato è estremamente popolare in tutto il mondo. Si dice che sia stato introdotto per la prima volta in Europa il 7 luglio 1550. Da qui la data scelta per la ricorrenza.

Non solo buono. Sono diverse le ricerche scientifiche che hanno dimostrato i benefici del cioccolato, in particolar modo, quello fondente.

Fa bene al cervello, al cuore, è anti cancerogeno e ricco di anti ossidanti, aumenta le funzione cognitive e, soprattutto, è un toccasana per l’umore!