Il tema pillola-diarrea mi assilla sempre…

Se passano più di 3/4 ore dall’assunzione della pillola non compromette l’assorbimento, giusto?

CARISSIMI ESPERTI…

IL TEMA PILLOLA-DIARREA MI ASSILLA SEMPRE.

COMUNQUE LA REGOLA è:SE PASSANO PIU DI 3/4 DALL ASSUNZIONE DELLA PILLOLA NON COMPROMETTE L’ASSORBIMENTO E POSSO STARE TRANQUILLA GIUSTO?

POCO FA SONO ANDTA IL BAGNO..LA PRENDO SEMPRE LA SERA A POCHI MINUTI DALLE 9…QUINDI DIREI SONO PASSATE PIU DI 3/4 DALL AVERLA PRESA..QUINDI….IL PROBLEMA NON CE VERO?

SALUTI E GRAZIE!HO BISOGNO SEMPRE DI ESSERE RASSICURATA OGNI VOLTA NONOSTANTE TUTTO…ORMAI VOI LO SAPETE….

BUONA GIORNATA!!

Anonima

Cara Anonima,

capiamo che hai bisogno di rassicurazioni ma non ce n’è bisogno visto che sai esattamente come funziona il contraccettivo orale, quindi quello che dici è giusto, non c’è pericolo.

Un caro saluto!