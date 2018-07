Lei dice che in un ambiente favorevole gli spermatozoi non vivono più di 72 ore…

Mi dica lei se posso dormire tranquilla…

L’ultima cosa, sicuramente ha ragione si tratta di stress, comunque lei dice che in un ambiente favorevole non vivono più di 72 ore da me erano già passate perché ne facevo 72 considerando le altre 24 ore che avevo per prendere la succesiva, poi il mio fidanzato non ha eiculato in vagina perché a lui piace più dietro infatti è lì che è venuto, quindi si tratta dello sperma che eventualmente sia riuscito a risalire in vagina, ho pensato che magari sia più debole rispetto a quello rilasciato direttamente nell’utero , mi dica lei se posso dormire tranquilla

72 ore sono passate solo se consideriamo le altre 24 ore di tempo che la mia pillola mi concedeva dopo la dimenticanza ed io comunque 20 minuti prima di queste 24 ore ho preso la successiva . Quindi ste 72 ore sono passate solo se considero le altre 24 concesse dalla mia pillola

Buona giornata.

Vale, 21 anni

Cara Vale,

sì ribadiamo che puoi dormire sonni tranquilli. Tra l’altro non dobbiamo dimenticare che forse la pillola in questione probabilmente non è stata nemmeno saltata! A questo punto diventa importante riflettere su cosa sta significando l’esperienza sessuale per te; dalle tue mail ci sembra di capire che in questo momento è più fonte di ansie e preoccupazioni piuttosto che di piacere e condivisione con il tuo fidanzato. E’ così? Anche oggi ci scrivi che lui preferisce il rapporto anale, ma anche per te è così? Se ti va di condividerlo con noi, ci piacerebbe sapere cosa sta rappresentando la sessualità per te in questa fase della tua vita e del tuo rapporto di coppia. Potremo provare a capire insieme perchè non riesci a viverla serenamente…

Un saluto!