Game of Thrones, l’addio spoiler di Arya Stark su Instagram

ROMA – Un paio di scarpe da ginnastica bianche insanguinate. Così Maisie Williams ha chiuso il suo lavoro in Game of Thrones. L’attrice – che ha interpretato Arya Stark – ha pubblicato su Instagram l’ultimo scatto dal set.

“Addio Belfast – ha scritto la Williams -. Addio Arya. Addio Game of Thrones. Che gioia ho avuto. Un brindisi alle avventure che verranno”. A destare curiosità, più delle scarpe insanguinate, sono stati gli hashtag usati dall’attrice. Nello specifico quello che dice #lastwomanstanding: l’ultima donna rimasta. Che si tratti di un grande spoiler? Secondo la teoria comune, Arya sarebbe riuscita a sconfiggere ogni nemico e salire sul trono. Un’ipotesi confermata, in qualche modo, da Lena Headey (Cersei) che ha risposto al post scrivendo “Queen”, ovvero “Regina”. Nulla è certo, ovviamente. Maisie potrebbe anche essere stata l’ultima donna a girare le ultime scene di Game of Thrones 8. Per avere chiarezza bisognerà aspettare il 2019 quando i nuovi episodi andranno in onda.