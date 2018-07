Il battesimo di Louis, le prime immagini del principino e la sua famiglia

ROMA – A undici settimane dalla sua nascita, il piccolo Louis ha fatto la sua prima apparizione pubblica in occasione del suo battesimo. A diffondere le immagini del suo arrivo alla cappella reale del palazzo di St. James i canali social di Kensington Palace.

Per la prima volta, la famiglia di William e Kate appare al gran completo. Accanto ai due genitori e al protagonista della giornata, George e Charlotte mano nella mano con papà William.

All’entrata della chiesa anche Carlo e Camilla e Harry e Meghan. A seguire i sei padrini e la famiglia Middleton con Pippa in dolce attesa.

The godparents and the Middleton family arrive at the Chapel Royal for the christening of Prince Louis (with thanks @RE_DailyMail) pic.twitter.com/1XbCW5BHTk