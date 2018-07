Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano la prima coppia. Conduce Simona Ventura

ROMA – Nilufar e Giordano. Simona Ventura. Nonostante oggi sia la giornata del ritorno in tv di Temptation Island, cominciano a trapelare le prime informazioni su Temptation Island Vip, la versione dei “famosi” in arrivo su Canale 5 a settembre.

La prima edizione vip sarà guidata da Simona Ventura che svolgerà i compiti che – nell’edizione tradizionale – sono di Filippo Bisciglia. “Non vedo l’ora”, ha scritto la conduttrice sui social, annunciando la novità.

L’ex gieffino si occuperà, così, soltanto della versione “nip”: “Si tratta di due programmi completamente diversi – ha detto a Blogo -, anche per quanto riguarda il rapporto tra il conduttore e i protagonisti. Anche per il Grande Fratello funziona così: chi conduce la versione nip non conduce quella vip”.

Conduttrice a parte, le notizie sono ancora molto vaghe. Rumors sempre più insistenti diffusi da 361 magazine, però, danno per certa la partecipazione di Nilufar e Giordano. A pochi mesi dalla scelta di Uomini & Donne, la coppia sarebbe pronta a mettere alla prova il loro amore.

A fargli compagnia potrebbero esserci – sempre secondo i rumors – Andrea Damante e Giulia De Lellis (da poco ritrovati).