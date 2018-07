Assumo Lybella da circa 1 anno…

L’efficacia contraccettiva è comunque mantenuta nonostante gli orari sballati dovuti al fatto che ero fuori casa?…

Buongiorno,

assumo Lybella da circa 1 anno. Questo mese ho preso la prima pillola alle 21,30, la seconda alle 00,40 e la terza alle 2 del mattino per poi stabilizzarmi sul mio solito orario. L’efficacia contraccettiva è comunque mantenuta nonostante gli orari sballati dovuti al fatto che ero fuori casa?! Ho avuto delle perdite simil-ovulatorie ma ho letto essere normali perdite fisiologiche dovute agli ormoni della pillola è vero?! Sono in ansia perché ho avuto il mio primo rapporto senza l’uso combinato pillola+preservativo e voglio iniziare a fidarmi della pillola una volta per tutte!!!

Grazie mille

Anonima, 23 anni

Cara Anonima,

l’efficacia contraccettiva della pillola è garantita se l’assunzione della compressa avviene entro le 12h dall’orario previsto, quindi tu ci rientri a pieno.

Di solito si consiglia di rispettare l’ora per far abituare meglio l’organismo all’apporto ormonale e per non confondersi e dimenticarsi di prendere la pillola.

Inoltre, il contraccettivo orale è altamento sicuro se utilizzato nel modo corretto e nelle modalità previste dal bugiardino, per questa ragione non è necessario usare un metodo protettivo aggiuntivo. Quindi sa ora in poi puoi stare tranquilla!

Un caro saluto!