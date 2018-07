Giappone, il video dei gatti che “impazziscono” pochi secondi prima di un terremoto

Gli animali avvertono il terremoto? A questa domanda la scienza ancora non ha trovato una risposta concreta.

Tuttavia, sono molti i casi in cui cani, gatti, uccelli o altre creature abbiano dato segno di percepire imminenti catastrofi.

Ne è dimostrazione il video dei gatti che fuggono come pazzi pochi secondi prima che una scossa venga avvertita in Giappone il 6 giugno scorso.

Le telecamere di sicurezza del Cat Café Catchy di Osaka hanno ripreso alcuni felini in un momento di relax quando qualcosa sembra destarli improvvisamente dalla loro pennichella.

Dopo essersi guardati intorno furtivamente, alcuni di loro iniziano a correre all’impazzata. Pochi attimi dopo, la scossa di terremoto.