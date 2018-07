Gal Gadot, Wonder Woman in corsia per fare una sorpresa ai bambini ricoverati

ROMA – Wonder Woman, prima di tornare al cinema, ha fatto una sorpresa ai bambini dell’Inova Children’s Hospital in Virginia. Gal Gadot ha, infatti, indossato gli abiti della supereroina e ha incontrato i piccoli pazienti ricoverati.

A diffondere le foto il dottor Lucas Collazo. “Grazie a Gal Gadot per averci visitato all’Inova Children’s Hospital – ha scritto il medico su Twitter -. Sei una vera donna meravigliosa. I bambini ti hanno adorato…e anche il personale”.

Wonder Woman 1984, questo il nome del sequel, sarà al cinema 31 ottobre 2019.

Thank you ⁦@GalGadot⁩ for visiting us ⁦@InovaHealth⁩ Children’s Hospital. You are a true Wonder Woman. The kids loved it…and so did the staff 😉 #wonderwoman84 pic.twitter.com/EFDLM02rpf

— Dr. Lucas Collazo (@DrCollazo) 6 luglio 2018