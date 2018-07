Nic Cester in tour tra Jet e The Milano Elettrica

Un’estate in tour per il cantante Australiano tornato sulle scene con il bel disco Sugar Rush.

Roma – Il cantante australiano Nic Cester ha vinto la sua scommessa, l’ex front man dei Jet è tornato in pista con Sugar Rush, disco che suona benissimo nato grazie alla collaborazione di grandi musicisti italiani: i Calibro 35 in studio e i Milano Elettrica dal vivo. L’album ha già fatto il giro d’Europa portando l’artista, ancora una volta, all’attenzione di pubblico e critica. Un progetto raffinato che continua, anche durante l’estate, a infiammare platee di tutte le età, ma non solo, anche i Jet, la band nota ai più con le canzoni Are you gonna be my girl e Rollover dj, tornano a suonare insieme, proprio come una volta. Nic Cester sarà con la formazione australiana a luglio in Inghilterra (Londra e Manchester) e al Madcool Festival a Madrid, mentre con il progetto solista suonerà in Italia domenica 26 agosto al Castello Sforzesco di Milano e giovedì 30 agosto all’Home Festival di Treviso.

Insomma non ne sentivamo parlare dal 2009, ma Sugar Rush è stato da subito considerato uno dei migliori album del 2017. Il live del progetto solista è qualcosa di unico e incredibilmente coinvolgente, grazie anche alla The Milano Elettrica, super band tutta italiana di nove elementi con due batterie e una sezione di fiati di cui fanno parte anche Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna. Sui Jet niente da dire, a distanza di anni la storica formazione cattura il pubblico e regala uno show indimenticabile.

Ovunque voi siate non perdetevi questo incredibile spettacolo.