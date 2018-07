Eclissi totale di Luna 27 luglio 2018: news, interviste, info, curiosità

WORKSHOP fotografico: “Fotografare l’eclissi totale di Luna del 27 luglio 2018”

Proprio per approfondire gli aspetti tecnici, le esigenze strumentali e le conoscenze scientifiche necessarie per catturare un fenomeno naturale tanto suggestivo e straordinario, quanto insolito e non banale fotograficamente, vi proponiamo un workshop sul tema, caratterizzato da un programma completo, che comprende tutti gli argomenti indispensabili.

