Tg Diregiovani – Edizione del 12 luglio 2018

Nelle News: Irama, online il video di Nera-In Grecia, scoperta tavoletta con i versi dell’Odissea-Muse: Drones World Tour, al cinema solo per due giorni-Spyro Reignited Trilogy, pubblicato il nuovo videogameplay-Wind Summer Festival, questa sera la seconda puntata

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Irama, online il video di Nera

Online il video di Nera. Dopo tanta attesa, Irama regala ai suoi fan il videoclip del singolo, primo in classifica nei pezzi più scaricati in Italia. Ibiza, mare, spensieratezza, sole, emozioni, baci alla salsedine, sguardi e divertimento. Tutto questo nel video di Nera, girato nell’isola delle Baleari, in cui Irama appare più travolgente che mai. Il brano del vincitore della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi è contenuto nel suo ultimo album, Plume: disco d’oro e #1 nella classifica GfK/FIMI degli album più venduti in Italia.

In Grecia, scoperta tavoletta con i versi dell’Odissea

Nel sito archeologico di Olimpia, in Grecia, è stata scoperta un’antichissima tavoletta di argilla con incisi tredici versi dell’Odissea di Omero che raccontano il ritorno di Ulisse nella sua Itaca. Un ritrovamento che il Ministero della Cultura greco ha definito come “forse il brano più antico mai rinvenuto del poema omerico”.Secondo gli esperti, il reperto risalirebbe a tre anni prima della nascita di Cristo.

Muse: Drones World Tour, al cinema solo per due giorni

I Muse portano il loro ambizioso Muse: Drones World Tour nei cinema di tutto il mondo. Grazie a questo evento esclusivo, in programma in Italia solo oggi e domani, la band multi-platino e i suoi spettacolari droni a tutto tondo arriveranno sul grande schermo come appuntamento in contemporanea per tutti i fan dei Muse. Girato e registrato durante diverse date del tour nel 2016, il Muse: Drones World Tour presenterà alcuni dei più grandi successi della carriera dei Muse tra cui “Psycho”, “Madness”, “Uprising” e “Supermassive Black Hole”.

Spyro Reignited Trilogy, pubblicato il nuovo videogameplay

Tutto pronto per l’atteso ritorno di Spyro, in arrivo il 21 settembre in una nuova versione restaurata per PS4 e Xbox One. Con Spyro: Reignited Trilogy potremmo tornare a giocare i primi tre titoli della serie, Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto’s Rage! e Spyro Year of the Dragon. Nel nuovo videogameplay diffuso da Activision si vola nel regno di “Idol Springs”, uno dei livelli del secondo capitolo della saga. Nella raccolta, rinnovata completamente dallo studio Toys for Bob, sono stati ricreati tutti i filmati che hanno reso questa avventura unica nel suo genere.

Wind Summer Festival, questa sera la seconda puntata

Torna l’appuntamento con la musica dell’estate. Questa sera andrà in onda su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – la seconda puntata del Wind Summer Festival. Alla conduzione, Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Emma, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Irama, Elodie e Michele Bravi, Betta Lemme, Einar, Emis Killa e Motta, sono solo alcuni degli artisti che si alterneranno sul palco del Festival.